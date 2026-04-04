Денис Седашов

Харьковские Соколы одержали победу над николаевским Нико-Баскетом в первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Суперлиги GGBET.

MVP матча стал Алексей Соловьев, который записал на свой счёт 18 очков. Значительный вклад в победу внёс Вадим Заплотинский, оформивший дабл-дабл с 10 очками и 13 подборами. В составе гостей самым результативным игроком стал Богдан Лукьян, на счету которого 20 очков.

Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала

Харьковские Соколы – Нико-Баскет 89:81 (21:20, 28:20, 18:22, 22:19)

Вторая игра серии до двух побед запланирована на 8 апреля и состоится в Николаеве.

