Харьковские Соколы одержали победу над Нико-Баскет в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф
MVP матча стал Алексей Соловьёв, который набрал 18 очков
1 день назад
Харьковские Соколы одержали победу над николаевским Нико-Баскетом в первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Суперлиги GGBET.
MVP матча стал Алексей Соловьев, который записал на свой счёт 18 очков. Значительный вклад в победу внёс Вадим Заплотинский, оформивший дабл-дабл с 10 очками и 13 подборами. В составе гостей самым результативным игроком стал Богдан Лукьян, на счету которого 20 очков.
Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала
Харьковские Соколы – Нико-Баскет 89:81 (21:20, 28:20, 18:22, 22:19)
Вторая игра серии до двух побед запланирована на 8 апреля и состоится в Николаеве.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04