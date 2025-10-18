Прикарпаття-Говерла одержала победу над Черкаськими Мавпами в Суперлиге
Ивано-Франковский клуб вырвал победу благодаря сильной четвертой четверти
около 2 часов назад
18 октября в третьем туре Суперлиги "Прикарпатье-Говерла" одержала победу над "Черкасскими Мавпами" – 84:78.
Ключевой стала последняя четверть, которую "Говерла" выиграла 30:16. "Мавпы", доминировавшие в третьем периоде, упустили инициативу в конце.
"Говерла" эффективнее атаковала издалека и имела меньше потерь, получив 31 очко от запасных. У "Мавп" выделялись Агафонов, Кошеватский и Дибиамака, а также Гемлин с лавки, но этого не хватило.
Лучшим игроком стал Илья Кабацюра (26 очков, 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата, РЭ 21).
"Черкасские Мавпы" — "Прикарпатье-Говерла" 78:84 (19:17, 18:25, 25:12, 16:30)
"Мавпы": Кошеватский 17 + 7 передач + 6 подборов - 5 потерь, Дибиамака 15 + 5 подборов, Агафонов 14 + 9 передач + 5 подборов - 3 потери, Марченко 8, Пирогов 4 — старт, Гемлин 13 + 8 подборов, Упырь 7, Холод 0
"Говерла": Кабацюра 26 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата - 6 потерь, Старцев 13 + 8 передач + 5 подборов, Морозов 8 + 4 подбора, Дроздов 3, Кузнецов 3 — старт, Рид 14, Марков 6, Дмитренко 6, Чугунов 5 + 5 подборов, Иванов 0
Напомним, Днепр также победил Нико-Баскет, а Запорожье одолело Кривбасс.