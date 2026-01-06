Пустовой преодолел рубеж 3000 очков эффективности в чемпионате Испании
Украинский центровой Андорры установил личный рекорд
Артём Пустовой
33-летний украинский центровой Андорры Артем Пустовой в матче против Басконии набрал 24 пункта рейтинга эффективности и довел общий показатель до 3000 очков. Об этом сообщила пресс-служба Андорры.
Это историческое достижение для украинского баскетбола в ACB — ни один украинец ранее не преодолевал эту отметку.
Пустовой играет в Испании с 2015 года. Он выступал за Обрадойро, Барселону, Гран-Канарию, Мурсию, Ховентуд и в настоящее время за Андорру.
В сезоне-2025/2026 украинец был одним из лидеров Андорры и стабильно входил в топ-центровых лиги.
