Пустовой — о матче с Грузией: «Хотим начать квалификацию с победы»
около 1 часа назад
Центровой сборной Украины Артем Пустовой прокомментировал подготовку команды к стартовой игре квалификации чемпионата мира-2027 против Грузии. Слова приводит ФБУ.
Мы хорошо знаем игру сборной Грузии, их ключевых игроков и лидеров. Первая игра квалификации всегда важна, поэтому хотим начать с победы.
Пустовой также подчеркнул сильные стороны соперника:
Грузия будет много атаковать через своих лидеров — Шермадини и Шенгелию. Есть и молодые игроки, которые стремятся проявить себя. Они будут играть жестко и стараться не давать нам разыгрывать мяч.
Что касается настроения в команде и собственной формы, Пустовой отметил:
Настроение боевое — рады встретиться с командой, всегда приятно работать вместе. Немного не выспались после дороги, но на утренней тренировке хорошо поработали, вечером проведем последнюю полноценную тренировку, расставим акценты в нападении и защите и будем готовиться к важной игре.
Матч состоится 27 ноября в 19:00 в Тбилиси.
