Олег Гончар

Благодаря победе в матче с Майами Сан-Антонио Спёрс вошел в историю НБА.

Команда Мича Джонсона начала сезон с пяти побед подряд — это произошло впервые за 53 года существования франшизы.

Шпоры обыграли Майами 107:101, где Виктор Вембаньяма блеснул 27 очками, 18 подбором, 6 ассистами и 5 блоками.

Ранее Спёрс разгромили Торонто 121:103 (Вембаньяма – 24+15), Бруклин 118:107, Нью-Орлеан 120:116 ОТ и Даллас 125:92.

21-летний француз стал первым игроком в истории с 150+ очками и 20+ блоками за первые пять матчей. Средний возраст команды – 25.6 лет, без травмированного Де'Аарона Фокса – еще меньше.

На Западе со Спёрс без поражений идет только Оклахома (6-0). Также нет поражений у Филадельфии и Чикаго.