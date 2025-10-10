Сборная США по баскетболу определилась с новым главным тренером
Споэльстра во главе команды заменит Керра
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Сборная США по баскетболу определилась с новым главным тренером команды, сообщаетESPN.
Стива Керра на посту главного тренера сменит Эрик Споэльстра. Наставник будет готовить команду к чемпионату мира-2027 и Олимпиаде-2028. Отметим, что Споэльстра работал в тренерском штабе Стива на Играх-2024, где американцы завоевали золото. Работу в сборной Эрик будет совмещать с руководством Майами Хит в НБА.
Решение назначить Споэльстру директор сборной Грант Хилл объяснил принципом преемственности. Ранее Керр получил пост главного тренера после работы ассистентом у Грега Поповича.
