Владимир Кириченко

Украинский атакующий защитник Максим Шульга дебютировал за Бостон в предсезонных матчах.

В матче против Мемфиса Максим провел на площадке 3 минуты, за которые набрал 2 очка (2/2 с штрафных), сделал 1 подбор и 1 перехват.

Селтикс выиграли в этой игре со счетом 121:103.

Ранее была информация, что Шульга будет выступать за фарм-клуб «Бостона» в G-лиге. Максим был задрафтован под 57-м общим номером.

Напомним, Шульга выбрал себе новый игровой номер в Бостоне.