Олег Шумейко

Национальная баскетбольная ассоциация согласовала продажу Бостона за 6.1 миллиарда долларов Уильяму Чисхолму, сообщает AP.

По информации источника, 13 августа НБА согласовала рекордную продажу в истории спортивных команд США. Предыдущей рекордной продажей была покупка клуба по американскому футболу Вашингтон Коммандерс Джошем Харрисом и его инвестиционной группой в 2023 году.

Отметим, что рекорд скоро может быть побит. Накануне Джинни Басс продала Лос-Анджелес Лейкерс за 10 миллиардов долларов.

Отметим, что за Селтикс выступает украинец Максим Шульга.