Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский отметил, что в составе Маккаби Тель-Авив выступают футболисты высокого уровня, которые защищают цвета своих национальных сборных.

Наставник также подчеркнул, что обе команды находятся в равных условиях, так как не имеют возможности проводить еврокубковые поединки на родных аренах. По словам Шовковского, ключевым фактором в противостоянии станет индивидуальное мастерство игроков и грамотная подготовка к сопернику.

«Давайте говорить откровенно: мы похожи с Маккаби, но только в том, что из-за сложившейся ситуации в наших странах мы не можем принимать матчи на своих стадионах и при своих болельщиках. А разница в том, что 15-16 футболистов Маккаби играют за свои национальные сборные, причём разные. Команда достаточно сбалансированная, быстрая, играет в острый, атакующий футбол, хорошо комбинирует, отлично использует скорости, фланги.

Безусловно, мы смотрели их матчи с Пафосом и Хамрун Спартанс, могу сказать, что это будет интересное противостояние, где всё решит индивидуальное мастерство и то, как команды подготовятся к этой игре», — сказал Шовковский на пресс-конференции.