Сборная Украины изменила состав перед вторым матчем квалификации чемпионата мира-2027
Кравцов остался единственным номинальным пятым номером
44 минуты назад
Фото: FIBA
Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу изменил состав перед вторым матчем предквалификации чемпионата мира-2027. Место в заявке вместо Даниила Сипала получил Андрей Войналович.
Состав на игру со Словакией:
Защитники:
Александр Ковляр, Егор Сушкин, Иссуф Санон, Илья Тыртышник, Михаил Бублик
Форварды
Владимир Конев, Иван Ткаченко, Артем Ковалёв, Александр Липовый, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров
Центровой
Вячеслав Кравцов
Напомним, что накануне «сине-жёлтые» уступили сборной Швейцарии.