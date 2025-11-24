Олег Шумейко

Мужская команда Украины по баскетболу начала подготовку к квалификации чемпионата мира-2027.

23 ноября «сине-желтые» в Риге в неполном составе провели две тренировки. 24 ноября к команде должны были присоединиться разыгрывающий Александр Ковляр, форвард Артем Ковалев и центровой Артем Пустовой, которые в воскресенье должны были сыграть клубные матчи.

27 ноября украинцы на выезде сыграют с Грузией, а 30 ноября состоится второй матч игрового окна. В Латвии «сине-желтые» примут Данию.

Отметим, что Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень проигнорировали вызов в сборную Украины.