Сборная Украины объявила состав на квалификацию чемпионата мира.
В конце ноября «сине-желтые» сыграют с Грузией и Данией
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Мужская команда Украины по баскетболу определилась с составом на первые матчи квалификации чемпионата мира-2027:
Александр Ковляр, Егор Сушкин, Илья Тыртышник, Михаил Бублик, Иван Ткаченко, Александр Липовый, Артем Ковалев, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Ростислав Новицкий, Максим Кличко, Артем Пустовой
Отметим, что 27 ноября в гостях «сине-жёлтые» встретятся с Грузией, а 30 ноября украинцы в Латвии примут Данию. Четвёртым участником квартета является сборная Испании.
Напомним, что женская команда Украины стартовала в квалификации Евробаскета-2027 с двух побед в трёх матчах.