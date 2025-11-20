Главный тренер мужской команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью ФБУ высказался о составе на первые матчи квалификации чемпионата мира-2027:

К сожалению, у нас много потерь перед этими матчами. Из-за травмы голеностопа не сыграет Виталий Зотов, а также травму спины получил Иссуф Санон, который не поможет команде в этих встречах. Я разговаривал с Ильей Сидоровым – он хотел бы присоединиться, но из-за семейных обстоятельств не сможет сыграть в этих матчах.

Что касается Скапинцева – я встречался с ним во время сезона, объяснил ему свою реакцию на пресс-конференции, и мы отправили ему вызов на этот период. Надеялись, что сможет сыграть Близнюк, но он буквально недавно подписал контракт на Тайване, поэтому сейчас вызвать его не удастся – нет смысла ехать через полмира на пару матчей.

Поэтому теперь те задачи, которые перед нами стоят, мы должны решать тем составом, который у нас есть. Матч в Тбилиси будет важным днем в грузинском баскетболе, ведь Шермандини в этот день сыграет прощальный матч за грузинскую сборную. У них не будет игроков НБА, однако будет натурализованный Тео Макфаден. Всегда за сборную Грузии хочет играть Торнике Шенгелия. Они сыграны и, даже те, кто на Евробаскете играл немного, хорошо знают, что нужно делать и являются опасным соперником, особенно дома. Дания хорошо играла в прошлом отборе на Евробаскет — им совсем немного не хватило для выхода. У них неприятная команда и многое будет зависеть от того, приедут ли у них игроки Евролиги. Но таланта у них достаточно.