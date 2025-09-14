Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо поделился эмоциями после завоевания бронзовых медалей на Евробаскете-2025.

Я невероятно счастлив за нашу команду и за всю страну. Впервые за 16 лет мы снова добились успеха. С самого начала подготовки мы взяли на себя полную ответственность друг перед другом — каждый день, без исключений.

У нас была общая цель: бороться не за то, что якобы нам принадлежит, а за то, что мы можем заслужить. В жизни никто ничего не обязан давать — все нужно добывать собственным трудом. И мы это сделали, мы завоевали медаль.