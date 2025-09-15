Владимир Кириченко

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер стал MVP Евробаскета-2025.

Вчера немецкая команда в финале победила Турцию (88:83) и во второй раз стала чемпионом Европы.

Он второй раз подряд попал в символическую пятёрку Евробаскета.

Шрёдер завершил турнир со средними показателями 20,9 очков, 3,5 подборов и 6,6 передач. В победном финальном матче против Турции (88:83) Деннис оформил дабл-дабл с 16 очками и 12 передачами.

Разыгрывающий сборной Германии Айзек Бонга стал самым ценным баскетболистом игры за титул, набрав 20 очков и 5 подборов.

