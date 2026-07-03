Михайлюк – самый результативный игрок последних матчей европейской квалификации ЧМ
Лидер сборной Украины блистал в матче против грузин
около 2 часов назадПодписаться в
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком в матчах европейской квалификации чемпионата мира-2027, которые состоялись 2 июля.
Он набрал 28 очков, сделал 5 подборов и 4 ассиста. Михайлюк вошел в топ-5 перформансов 2 июля в европейской квалификации, а также лидирует в опросе о лучшем выступлении дня.
Сборная Украины по баскетболу одержала победу над командой Грузии – 95:76.
Победа гарантировала украинцам место в следующей стадии квалификации.