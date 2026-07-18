Сергей Разумовский

Мужская молодежная сборная Украины по баскетболу U-20 вышла в финал чемпионата Европы в Дивизионе B и гарантировала себе возвращение в элитный Дивизион А. В полуфинале украинцы уверенно победили Португалию со счетом 81:61.

Этот матч имел для сине-желтых двойное значение: кроме путевки в финал, команда боролась за главную цель турнира – повышение в классе. В прошлом году сборная Украины U-20 выступала в Дивизионе А, но после 16-го места потеряла место среди сильнейших.

В нынешнем розыгрыше украинцы прошли дистанцию без поражений. На групповом этапе команда выиграла все пять матчей, одолев Грузию, Эстонию, Швейцарию, Люксембург и Ирландию. В четвертьфинале Украина снова обыграла ирландцев – 72:62, после чего вышла на Португалию.

Соперник также имел сильный турнирный путь. Португальцы победили Боснию и Герцеговину, Армению, Кипр и Косово, уступив лишь Исландии, а в четвертьфинале прошли Венгрию – 62:51.

Полуфинал Украина начала уверенно и уже после первой четверти вела 23:19. Решающей стала вторая десятиминутка, в которой сине-желтые полностью переиграли соперника: позволили Португалии набрать лишь шесть очков, а сами добавили 19. На большой перерыв команда ушла с преимуществом 42:25.

После паузы украинцы сохранили контроль над игрой. Третью четверть они выиграли 23:18 и еще больше увеличили отрыв. Лишь в заключительном отрезке Португалия имела преимущество 18:16, однако это уже не повлияло на итог. Украина довела матч до убедительной победы – 81:61.

Самым результативным в составе украинской сборной стал Максим Грищук, который набрал 32 очка и внес ключевой вклад в выход команды в финал и возвращение в Дивизион А.

Для Украины это четвертая победа над Португалией в истории очных встреч на уровне U-20. В последний раз эти команды играли между собой еще в 2007 году.

В финале чемпионата Европы U-20 в Дивизионе B сборная Украины встретится с Исландией, которая в своем полуфинале победила Швецию 84:76. Решающий матч состоится в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат Европы U-20. Дивизион B, Полуфинал

Украина – Португалия 81:61

23:19, 19:6, 23:18, 16:18

Ранее Украина U-20 без поражений завершила групповой раунд ЧЕ по баскетболу.