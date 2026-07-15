Денис Седашов

Молодежная сборная Украины по баскетболу (U-20) успешно завершила групповой этап чемпионата Европы в Дивизионе В, который проходит в Братиславе. В заключительном туре сине-желтые обыграли команду Люксембурга.

Украинцы выиграли все четыре матча в группе В и вышли в плей-офф с первого места.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Егор Сушкин, который набрал 22 очка.

Евробаскет-2026 U-20. Дивизион В

Люксембург — Украина 65:80 (16:20, 15:18, 15:23, 19:19)

В плей-офф турнира соперником сине-желтых станет сборная Ирландии.

Украина U-20 победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал Евробаскета.