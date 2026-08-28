Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по баскетболу победой начала выступление в финальном раунде отбора на чемпионат мира 2027 года. В Риге украинцы обыграли Грецию – 82:76.

Украинская команда уверенно провела первую половину встречи. После двух четвертей подопечные Айнарса Багатскиса опережали хозяев площадки со счетом 40:37.

После большого перерыва сборная Украины продолжила контролировать ход игры и сумела увеличить преимущество. Перед заключительной четвертью украинцы вели с разницей в пять очков.

В четвертой десятиминутке украинская команда некоторое время удерживала комфортный отрыв. В середине заключительной четверти преимущество Украины достигло 11 очков – 80:69. Однако греки не сдались и в конце матча сократили отставание.

Сборная Греции имела возможность сделать концовку напряженной, однако полностью отыграться хозяевам не удалось. Украина сохранила преимущество и довела поединок до победы – 82:76.

Самым результативным и полезным игроком матча стал Александр Ковляр. Украинский баскетболист набрал 18 очков, сделал шесть подборов и совершил четыре перехвата.

Квалификация на чемпионат мира-2027, второй раунд

Украина – Греция 82:76

(24:19; 16:18; 24:22; 18:17)

Победа позволила сборной Украины по крайней мере временно возглавить группу. После семи матчей украинцы имеют пять побед и 12 очков в турнирной таблице. Дальше проходят три первых места.

Следующий поединок команда Айнарса Багатскиса проведет против Черногории в понедельник, 31 августа. Начало матча запланировано на 21:30.