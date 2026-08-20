Лень пропустит первые матчи отбора на ЧМ-2027 по баскетболу
Украинец продолжает восстанавливаться после травмы
Фото: ФБС
Центровой Алексей Лень не сыграет за сборную Украины на старте финального раунда квалификации чемпионата мира-2027. Сообщает ФБУ.
Баскетболист вошел в расширенный список команды, но не успел восстановиться после травмы. В Федерации баскетбола Украины сообщили, что игрок рассчитывает помочь сборной в следующих матчах отбора.
Украина начнет квалификационный этап матчами против Греции (28 августа) и Черногории (31 августа).
Сборная Украины сыграет контрольные матчи против университета Аризоны и сборной Латвии.