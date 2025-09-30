Владимир Кириченко

Украинский атакующий защитник Максим Шульга изменил свой игровой номер в Бостоне накануне старта сезона-25/26.

Во время Летней лиги 23-летний украинец выступал под номером 29. Перед началом сезона он взял себе 44-й номер.

Ранее была информация, что Шульга будет выступать за фарм-клуб Бостона в G-лиге.

Максим был задрафтован Бостоном под 57-м общим номером.

Ранее стали известны подробности контракта Шульги с Бостоном.