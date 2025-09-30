Шульга выбрал себе новый игровой номер в Бостоне
Во время Летней лиги 23-летний украинец выступал под другими цифрами
около 10 часов назад
Максим Шульга / Фото - Facebook
Украинский атакующий защитник Максим Шульга изменил свой игровой номер в Бостоне накануне старта сезона-25/26.
Во время Летней лиги 23-летний украинец выступал под номером 29. Перед началом сезона он взял себе 44-й номер.
Ранее была информация, что Шульга будет выступать за фарм-клуб Бостона в G-лиге.
Максим был задрафтован Бостоном под 57-м общим номером.
Ранее стали известны подробности контракта Шульги с Бостоном.