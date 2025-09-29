Олег Гончар

Инсайдер ESPN Шемс Чарания сообщил детали нового контракта Лос-Анджелес Лейкерс с главным тренером Джей Джеем Редиком.

«Мне сказали, что Лейкерс продлили контракт с Джей Джей Редиком на два года, так что он будет действовать в течение пяти лет, включая сезон 2029/30, на сумму 45 миллионов долларов». Шемс Чарания

По его словам, новое соглашение обеспечивает Редику долгосрочную роль в клубе, которая продолжится после завершения карьеры Леброна Джеймса в Лейкерс.

Редик возглавил команду летом 2024 года, подписав четырехлетний контракт на $32 млн.

В прошлом сезоне под его руководством Лейкерс заняли 3-е место в Западной конференции, одержав 50 побед в регулярном сезоне, но вылетели в первом раунде плей-офф от Миннесоты.

До Лейкерс Редик не имел опыта тренерской работы. Он провел 15 лет как игрок НБА и был соведущим подкаста Mind the Game с Леброном Джеймсом.