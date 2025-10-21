Олег Гончар

Разыгрывающий Рассел Вестбрук имел конфликт с форвардом Леброном Джеймсом во время их совместной игры за Лос-Анджелес Лейкерс. Об этом сообщает The Ringer.

Во время одного из командных мероприятий, где ожидали появления актера Вилла Смита, Джеймс и Энтони Дэвис неожиданно покинули зал, а после возвращения начали демонстрировать показное приветствие. Увидев это, Вестбрук заметил партнеру по команде: «Терпеть не могу это фальшивое дерьмо. Я так не умею».

Как сообщает источник, Леброн продвигал идею воссоединения с Кайри Ирвингом, что предполагало обмен Вестбрука. Несмотря на то, что публично Леброн отрицал намерение избавиться от Рассела, призывая: «Дайте Расселу быть Рассом», за кулисами он не поддерживал Вестбрука, чем создавал напряженность в коллективе.