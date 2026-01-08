По информации Шемса Чарании, Атланта Хокс и Вашингтон Визардс завершили сделку по обмену защитника Трея Янга.

Хокс за свою бывшую звезду получат Си Джея Макколлума и Кори Кисперта.

28-летний Янг был выбран на драфте-2018 под 5-м номером Далласом, но сразу обменян в Атланту на Луку Дончича и защищенный пик первого раунда.

С тех пор он стал лицом франшизы, набрав 12 413 очков (6-е место в истории клуба), 4 837 ассистов (рекорд) и 1 295 трехочковых (рекорд). Янг четыре раза участвовал в Матче всех звезд (2020, 2022, 2024, 2025).

При Янге Атланта трижды выходила в плей-офф, дойдя до финала Востока в 2021-м. В этом сезоне Хокс идут 9-ми на Востоке, Визардс — 14-ми.

Средние показатели сезона Янга — 19,3 очка, 1,5 подбора, 8,9 передачи, Макколлума — 18,8 очка, 3,5 подбора, 3,6 передачи, Кисперта — 9,2 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи.

Обмен дает Вашингтону креативного плеймейкера для перестройки, тогда как Атланта получает опытного скорера Макколлума и молодого шутера Кисперта.