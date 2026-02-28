Трипл-дабл Йокича не спас Денвер от поражения от Оклахомы, Бостон разгромил Бруклин
Детройт в овертайме дожал Кливленд
около 20 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Детройт – Кливленд 122:119 ОТ (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5)
Детройт: Дюрен 33 + 16 подборов, Каннингем 25 + 10 подборов + 7 передач, Томпсон 18 + 8 подборов, Харрис 11 + 6 перехватов, Д. Робинсон 8 – старт; Холланд 12, Дженкинс 8, Рид 4, Грин 2, Левер 1
Кливленд: Аллен 25 + 9 подборов, Э. Мобли 23 + 12 подборов + 4 блок-шота, Меррилл 20, Тайсон 15, Шрёдер 12 + 9 передач + 8 потерь – старт; Брайант 13 + 8 подборов, Портер 5 + 12 передач, Проктор 4, Томлин 2
Бостон – Бруклин 148:111 (35:32, 31:25, 43:26, 39:28)
Бостон: Браун 28 + 7 подборов + 9 передач, Хаузер 13, Уайт 12 + 7 передач, Шайерман 10 + 6 передач, Кета 8 – старт; Вучевич 28 + 11 подборов, Притчард 22, Гонсалес 8, Уолш 6, Бентон 4, Гарза 4, Харпер 3, Тонджей 2
Бруклин: Портер 18, Клакстон 12, Клони 10, Траоре 8 + 7 передач, Демин 5 – старт; Вольф 16, Майнотт 9, Агбаджи 8, Манн 8, Сараф 7, З. Уильямс 5, Нельсон 3, Шарп 2
Милуоки – Нью-Йорк 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24)
Милуоки: Тернер 19, Кузма 17, Роллинз 13 + 5 потерь, Портер 11 + 10 передач, Грин 7 – старт; Портис 14, Томас 7, Трент 5, Г. Харрис 2, Симс 2, Т. Адетокумбо 1
Нью-Йорк: Брансон 27 + 7 подборов, Ануноби 24, Таунс 17 + 13 подборов, Харт 12, Бриджес 10 + 6 передач – старт; Шемет 15, Диавара 10, Альварадо 7, Колек 3, Сохан 2
Даллас – Мемфис 105:124 (20:34, 24:30, 26:37, 35:23)
Даллас: Уильямс 16 + 8 подборов, Гэффорд 14, Кристи 13 + 5 потерь, Миддлтон 10, Маршалл 4 – старт; Пауэлл 13 + 11 подборов, Джонсон 12, Келли 9, Сиссе 8 + 8 подборов, Джонс 6
Мемфис: Проспер 16 + 10 подборов, Пиппен 15, Джексон 12, Уэллс 12, Смолл 9 – старт; Спенсер 25, Хендрикс 11 + 8 подборов, Клейтон 11, Мэйшек 8, Рупер
Оклахома – Денвер 127:121 ОТ (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14)
Оклахома: Гилджес-Александер 36 + 9 передач, Холмгрен 15 + 21 подбор, Уоллес 10, Хартенштайн 9 + 8 подборов, Дорт 8 – старт; Маккейн 14, Карузо 12, Джейлин Уильямс 12, Джо 9, Виггинс 2
Денвер: Дж. Мюррей 39 + 8 подборов + 6 передач, К. Браун 23 + 8 подборов, Йокич 23 + 17 подборов + 14 передач, К. Джонсон 7 + 8 подборов, Стротер 0 – старт; Хардуэй 16, Б. Браун 7, Валанчунас 6