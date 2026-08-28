Сергей Разумовский

Святослав Михайлюк в эфире «Суспільне Спорт» прокомментировал победу мужской сборной Украины над Грецией в стартовом матче второго раунда отбора на чемпионат мира-2027. Украинцы одолели соперников со счетом 82:76.

Благодаря этому результату сборная Украины впервые в истории победила Грецию в мужском баскетболе. Команда сумела удержать преимущество в шесть очков и завоевала важные два балла в борьбе за выход на мировое первенство.

Конечно, сборная Греции всегда играет в баскетбол на очень высоком уровне. Им была нужна эта победа, как и нам, потому что они ниже нас в таблице. Провели очень качественную игру, с ошибками, конечно, но все сыграли на очень высоком уровне, сознательно. Все понимали, что нам нужно победить. Даже когда мы не забивали свои броски — все играли на пределе своих возможностей. Святослав Михайлюк

После победы над Грецией сборная Украины как минимум временно вышла на первое место в своей группе.