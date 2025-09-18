Украинские легионеры провели товарищеские матчи за Андорру, ВЭФ и Шлёнск
Пустовой отличился в игре против Барселоны, Новицкий стал ключевым в составе ВЭФ, а Санон остался без очков
около 1 часа назад
Клубы с украинскими легионерами продолжают предсезонную подготовку. Барселона обыграла Андорру Артема Пустового со счетом 90:81, сообщил портал basket.com.ua.
33-летний центровой отыграл 12 минут, набрал 5 очков (2/6 двухочковых, 1/2 штрафных), собрал 2 подбора при 1 потере. Пустовой перешел в Андорру летом.
В Латвии ВЭФ сыграл вничью с Йонавой 90:90. Ростислав Новицкий стал ключевым — 15 очков и 9 подборов.
24-летний Новицкий, который перешел в ВЭФ после сезона в Валмиере, демонстрирует прогресс перед стартом сезона.
В Польше Шлёнск уверенно победил Зелену Гуру 85:62. Иссуф Санон отыграл 19 минут, очков не набрал (0/1 двухочковых, 0/3 трехочковых), но собрал 3 подбора, отдал 1 передачу при 1 потере и 2 фолах.
