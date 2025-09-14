Президент FIBA Хорхе Гарбахоса подтвердил, что европейская конференция Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может начать работу уже в 2027 году. Слова приводит Basket News.

Не хочу много раскрывать о проекте НБА-Европа, но, очевидно, должен это сделать. Создать большую соревновательную платформу — непросто, и на это требуется время. Но это обязательно произойдет, поверьте мне.

Когда именно — посмотрим. Однако, скорее всего, это будет 2027 год. Господин Сильвер и господин Загклис уже сообщили об этом. Я считаю, что это хорошее время, и НБА активно работает над реализацией этой идеи.