Сергей Разумовский

Во Франции завершилась финальная серия баскетбольного плей-офф, в которой Монако одолел Париж и стал чемпионом. Серия вышла максимально напряженной и дошла до пятого матча, где команда из княжества совершила камбэк и победила 101:92, выиграв финал 3:2.

Первые два матча в Париже соперники обменялись победами: хозяева взяли стартовую игру 95:91, а Монако ответил реваншем 102:90. В третьем поединке Париж победил 88:77 и вышел вперед в серии, но после матча главной темой стала стычка между игроками. Позже защитника Монако Мэтью Стразеля дисквалифицировали на два матча, что стало серьезным ударом для команды.

Несмотря на это, в четвертой игре Монако сумел спастись от поражения в серии, победив 96:84. Стразель стал одним из героев встречи, набрав 20 очков и отдав 9 ассистов, но в пятом матче уже не играл из-за дисквалификации. Протест Монако по поводу наказания был отклонен.

Дополнительной интриги решающей игре добавило возвращение Майка Джеймса, который ранее не принимал участия в финале. В заключительном матче он набрал 7 очков и сделал 7 передач, а главным героем стал Блоссомгейм с 27 очками. Перед последней четвертью Монако проигрывал 10 очков, но выиграл финальный отрезок 28:11 и завоевал титул.

К успеху Монако причастен и украинец Сергей Гладир, входящий в тренерский штаб. В этом сезоне клуб выиграл чемпионат Франции и Кубок страны. В системе Монако также находится украинский центровой Максим Кличко, который дебютировал за первую команду в регулярном чемпионате.

Чемпионат Франции (ЛНБ). Финал

1-й матч

Париж – Монако – 95:91 (22:28, 29:24, 16:24, 28:15)

2-й матч

Париж – Монако – 90:102 (15:28, 26:25, 25:24, 24:25)

3-й матч

Монако – Париж – 77:88 (26:17, 18:23, 17:18, 16:30)

4-й матч

Монако – Париж – 96:84 (27:16, 27:17, 29:22, 13:29)

5-й матч

Париж – Монако – 92:101 (24:27, 28:28, 28:18, 11:28)

Серия: Париж – Монако 2:3

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