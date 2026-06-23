Пустовой — о завершении карьеры в сборной: «Буду скучать, это очень большая часть моей жизни»
Центровой откровенно признался, почему покинул национальную команду
31 минуту назадПодписаться в
Украинский центровой Андорры Артем Пустовой прокомментировал свое решение завершить выступления за национальную сборную Украины.
34-летний баскетболист отметил, что этот шаг обусловлен желанием проводить больше времени с семьей и воспитывать сыновей. В то же время игрок с юмором рассказал, как планирует поддерживать главную команду страны в роли болельщика.
Сборная – это очень большая часть моей жизни, и я уже провел в ней много лет. И раньше, и сейчас мне жаль, что, знаешь, пришло время, как говорят, идти дальше, перевернуть эту страницу своей жизни. Но я буду скучать, да и сейчас скучаю.
Знаешь, как я уже говорил, для меня очень важна семья. У меня два сына, и старший уже подрос. И у него уже очень много вопросов: «Почему ты уезжаешь? Почему ты не остаешься? Не уезжай, давай поиграем». Вот поэтому хочется также больше времени провести с ними.
Ну, буду волноваться, наверное, и буду сидеть на диване, смотреть и дергаться, я не знаю. Буду критиковать, комментарии писать на сайтах – только негативные, под чужим ником.
Последним матчем в составе национальной сборной для Пустового стала мартовская игра против Испании (64:78) в рамках квалификации на чемпионат мира 2027 года.
Михайлюк и Кличко в составе. Объявлен состав сборной Украины по баскетболу на матчи отбора ЧМ-2027.