Украинский центровой Андорры Артем Пустовой прокомментировал свое решение завершить выступления за национальную сборную Украины.

34-летний баскетболист отметил, что этот шаг обусловлен желанием проводить больше времени с семьей и воспитывать сыновей. В то же время игрок с юмором рассказал, как планирует поддерживать главную команду страны в роли болельщика.

Сборная – это очень большая часть моей жизни, и я уже провел в ней много лет. И раньше, и сейчас мне жаль, что, знаешь, пришло время, как говорят, идти дальше, перевернуть эту страницу своей жизни. Но я буду скучать, да и сейчас скучаю.

Знаешь, как я уже говорил, для меня очень важна семья. У меня два сына, и старший уже подрос. И у него уже очень много вопросов: «Почему ты уезжаешь? Почему ты не остаешься? Не уезжай, давай поиграем». Вот поэтому хочется также больше времени провести с ними.

Ну, буду волноваться, наверное, и буду сидеть на диване, смотреть и дергаться, я не знаю. Буду критиковать, комментарии писать на сайтах – только негативные, под чужим ником.