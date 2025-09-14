Греция завоевала бронзу Евробаскета-2025, победив Финляндию
Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокумбо, оформивший дабл-дабл
около 1 часа назад
Фото: FIBA
Национальная команда Греции заняла третье место на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года. В матче за бронзу греки обыграли Финляндию.
Наиболее результативным игроком поединка стал Яннис Адетокумбо, который оформил дабл-дабл, набрав 30 очков и сделав 17 подборов.
Евробаскет-2025. Матч за третье место
Греция – Финляндия – 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)
В финале Евробаскета-2025 встретятся сборные Турции и Германии.
