Определились финалисты Евробаскета-2025
В решающем матче встретятся сборные Германии и Турции
Определились финалисты чемпионата Европы-2025 по баскетболу среди мужских сборных.
В решающем матче турнира встретятся сборные Германии и Турции.
В первом полуфинале немцы победили Финляндию со счетом 98:86, а во втором полуфинале турки победили Грецию — 94:68.
Финал Евробаскета-2025 между Германией и Турцией состоится в воскресенье, 14 сентября. Также в этот день сборные Финляндии и Греции поборются за бронзовые награды.
