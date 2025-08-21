Шахтер сыграл вничью с Серветтом в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Матч в Кракове завершился со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. Фомба на 8-й минуте поразил ворота Ризника до перерыва, а во второй половине встречи Бондар подключился к атаке и забил нужный гол, сведя матч к ничьей.

Через неделю команды встретятся в Женеве, где разыграют путевку в основной раунд Лиги конференций.

Лига конференций. 4 квалификационный раунд

Шахтер - Серветт 1:1

Голы: Бондар, 72 - Фомба, 8

Обзор матча будет доступен на странице события Шахтер - Серветт.