Сергей Разумовский

Баскетбольный клуб Волынь объявил о подписании контракта с американским защитником Брайаном Старром. О переходе 30-летнего игрока клуб сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

В сезоне-2026/27 Старр будет выступать за луцкую команду в украинской Суперлиге. Американец должен стать одним из ключевых новичков Волыни.

В профессиональной карьере Брайан Старр играл в разных лигах, в том числе в Турции и Мексике. Наиболее успешным для американского баскетболиста стал сезон 2022 года. Тогда он выступал в турецкой TBL – втором по силе дивизионе местного чемпионата – и вошел в тройку самых результативных игроков турнира.

В 2024 году Старр продолжил карьеру в Мексике, где защищал цвета клуба из лиги CIBAPAC. По итогам сезона американец получил индивидуальную награду All-Conference Player, подтверждающую его статус одного из самых заметных баскетболистов чемпионата.

Брайан Старр стал первым легионером в истории Волыни, которого клуб подписал в рамках подготовки к сезону-2026/27. Луцкая команда рассчитывает, что опыт американского защитника на международном уровне поможет ей успешно выступить в следующем розыгрыше украинской Суперлиги.

Ранее сборная Украины уступила американскому баскетбольному клубу.