Михайлюк помог Юте обыграть Сан-Антонио, Орландо вырвал победу у Денвера
Сакраменто огорчил Даллас
21 минуту назад
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
Орландо справился с Денвером благодаря 38 очкам Энтони Блэка. Лидер Наггетс Никола Йокич оформил 16-й трипл-дабл сезона: 34 очка, 21 подбор и 12 передач.
Юта расправилась со вторым фаворитом за два дня, обыграв Сан-Антонио, несмотря на 32 очка Виктора Вембаньями.
НБА. Регулярный чемпионат
Сакраменто – Даллас 113:107 (31:23, 28:21, 29:33, 25:30)
Орландо – Денвер 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33)
Новый Орлеан – Финикс 114:123 (33:32, 22:33, 30:28, 29:30)
Чикаго – Милуоки 103:112 (26:28, 24:26, 30:31, 23:27)
Атланта – Нью-Йорк 125:128 (27:33, 28:35, 34:30, 36:30)
Сан-Антонио – Юта 114:127 (40:32, 20:38, 27:28, 27:29)
Хьюстон – Кливленд 117:100 (32:24, 28:22, 30:17, 27:37)
Майами – Индиана 142:116 (29:28, 30:32, 39:34, 44:22)
Миннесота – Бруклин 107:123 (30:33, 33:29, 23:36, 21:25)