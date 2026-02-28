Йокич устроил драку с чемпионами НБА после подлого фола
В Оклахома-Сити кипели эмоции
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Оклахома-Сити в рамках регулярного чемпионата НБА в напряженном матче обыграла Денвер (127:121 ОТ).
Правда, на паркете было жарко не только из-за игры обеих команд. Лу Дорт после заброшенного командой броска решил тайком подтолкнуть звезду Наггетс Николу Йокича. Серб не стерпел и пошёл на агрессивный ответ. Дорт не отвечал, но вмешался бигмен действующих чемпионов Джейлин Уильямс. Центровых разнимали игроки обеих команд.