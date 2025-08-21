Защитник сборной Украины Михаил Бублик высказался пресс-службе ФБУ о победе команды над Словакией в преквалификации чемпионата мира-2027:

Эмоции положительные, ведь всегда приятно побеждать при таком количестве болельщиков. Атмосфера в зале была очень классной, думаю, все получили праздник баскетбола, а мы и вся Украина получили праздник, ведь нам удалось выйти с первого места. Да, возможно, это не какая-то большая победа, но мы постепенно двигаемся маленькими шагами в правильном направлении.

Как сказал тренер после матча, возможно, нам не хватило еще одной недели подготовки. Мы начали играть в баскетбол, в который хотим играть, в последних двух матчах. Так что, если бы мы начали на неделю раньше, возможно, эту игру показали бы с первого матча.

Нам удалось победить – это самое главное. Нам удалось побежать: когда хорошо бежали, заработали свой гандикап. Когда потеряли преимущество, снова побежали и вернули себе это преимущество. Думаю, это была наша сильная сторона сегодня.

Мой выход в старте? Я всегда должен быть готов к этому, не важно, играю я или не играю. Спасибо тренеру за то, что он дал мне возможность, и я хотел показать, что я могу не только не испортить игру, но и помочь команде. Думаю, на определённых отрезках я с этим справился – где-то забил, где-то защитился.

На матче было очень много болельщиков из Украины, в Словакии много наших людей сейчас. Мы очень благодарны, что они пришли нас поддержать. Это было очень слышно и это тоже сделало своё дело сегодня.

От сбора остались только положительные эмоции. Возможно, это было долго по времени, но для меня всё пролетело очень быстро. Мы были вместе на тренировках, за пределами площадки. Я очень благодарен всем ребятам, не было такого, что старшие были где-то отдельно. Мы классно тренировались, классно отдыхали, поэтому впечатления от этого сбора только положительные, надеюсь, что и дальше будет такая классная атмосфера в сборной.