Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Богдан Борковский прокомментировал biathlon.com.ua выступление в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси:

Фанаты здесь просто на невероятном уровне. Очень много людей собирается на биатлон, все выкрикивают. Ты даже не можешь слышать свои мысли, потому что болельщики все это перекрывают. И, в целом, очень-очень позитивные эмоции после сегодняшнего старта, потому что довольно неплохо сегодня бежалось. Меня очень порадовало, что я смог заехать в топ-30, это для меня впервые, и тем более достаточно неплохой получилась стрельба, и я очень рад этому результату.

Вы впервые выступали в гонке Кубка мира в Анси, Ваши впечатления от этого стадиона.

Да, сегодня гонка выдалась очень невероятная. Стадион во Франции очень-очень интересный. Трасса совсем нелегкая. Тем более сегодня были достаточно сложные погодные условия, потому что ожидался дождь, но все же его не было. Это очень сильно нам помогло, потому что трасса и так сильно разбивалась, ведь довольно теплая погода.

Снова один промах, но сегодня много спортсменов ошибались, прокомментируйте свою работу на стрельбищах.

Да, снова был один промах, именно на лежке. На лежке я чувствую некоторое неуверенность в себе, потому что иногда у меня получается стрельба лежа, иногда – нет, и эта нестабильность именно порождает мою неуверенность. Но думаю, что со временем я поработаю над этим вместе с тренерами. У нас сейчас после этого этапа будет сбор, надеюсь, что мы поработаем с винтовками, чтобы к следующим соревнованиям я был более готов именно в стрелковом плане. И конечно же, хочется улучшать скорость на дистанции, у нас будет время, и мы будем все это улучшать.

На первом круге Вы показали лучшую скорость в команде, а вот последнее круг было медленнее, чего не хватает на финише?

Относительно первого круга, я ничего не могу сказать. Лыжи работали хорошо, я просто работал по дистанции. Потом все же, спортсмены начинают терять скорость и силы, потому что это естественно. Возможно, где-то надо намного быстрее работать по дистанции, но это, возможно, на сегодняшний день мой максимум. Поэтому надо быть довольным этим, но обязательно прогрессировать. Я этого хочу, и мы будем работать вместе с командой. Думаю, что у нас все получится, мы движемся в правильном направлении.

Что в этой гонке Вам запомнилось сегодня больше всего?

На самом деле, мне в целом понравилась гонка. Я от нее сегодня кайфанул, сегодня посоревновался с топами. Некоторые отрезки на дистанции я бегал с Эмильеном Жакленом и другими французами. Когда ты бежишь с ними рядом, ты слышишь только крики болельщиков. И это довольно крутые эмоции, потому что я впервые на таких стадионах, где очень много людей, и это очень круто. Это невероятные эмоции. Ты чувствуешь всю эту невероятную поддержку, видишь, что людям это интересно. И, возможно, это как-то даже помогает спортсменам.

Напоминаем, что Борковский в спринте показал 28-й результат.