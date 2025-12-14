Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал седьмой результат национальной команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Слова приводит Суспильне Спорт.

Выходил с мыслями, что нужно сделать максимум зависящего от меня. Если честно, я до конца даже не знал, на каком мы месте идём. Думал, что мы ещё до 10-го идём. Но когда приехал на «лежку», увидел, что мы на 14-м, и у меня промелькнула мысль о том, что снова так далеко.

Но я старался с первого круга бежать практически на максимальные силы, потому что видел, что соперники очень близко ко мне, старался отыграть максимум позиций. На втором круге также бежал практически на максимуме, пытался побольше позиций отыграть. Понимал, что всё возможно, и можно сильно улучшить позицию, ведь эстафета важна для Кубка наций.