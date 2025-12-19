Денис Седашов

Украинский биатлонист Богдан Борковский стал лучшим среди представителей Украины в мужском спринте на третьем этапе Кубка мира сезона-2025/26, который прошел во французском Анси.

Борковский допустил одну ошибку на огневых рубежах и финишировал 28-м, став единственным украинцем, который завершил гонку в зачетной зоне.

В то же время к гонке преследования по итогам спринта также отобрались Дмитрий Подручный, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин. Еще один представитель Украины, Антон Дудченко, остался вне топ-60.

Победителем спринтерской гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Дале-Шевдаль, а бронзовую награду завоевал француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону (Анси). Мужской спринт

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 25:00.6

2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+1) +3.5

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +5.0

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +6.0

...

28. Богдан Борковский (Украина, 1+0) +1:13.7

44. Дмитрий Подручный (Украина, 1+2) +1:28.7

45 Тарас Лесюк (Украина, 1+0) +1:30.6

49. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:34.4

67. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.7

