Борковский вошёл в топ-30 спринта этапа Кубка мира в Анси
Победителем спринтерской гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен
около 15 часов назад
Украинский биатлонист Богдан Борковский стал лучшим среди представителей Украины в мужском спринте на третьем этапе Кубка мира сезона-2025/26, который прошел во французском Анси.
Борковский допустил одну ошибку на огневых рубежах и финишировал 28-м, став единственным украинцем, который завершил гонку в зачетной зоне.
В то же время к гонке преследования по итогам спринта также отобрались Дмитрий Подручный, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин. Еще один представитель Украины, Антон Дудченко, остался вне топ-60.
Победителем спринтерской гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Дале-Шевдаль, а бронзовую награду завоевал француз Эмильен Жаклен.
Кубок мира по биатлону (Анси). Мужской спринт
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 25:00.6
2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+1) +3.5
3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +5.0
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +6.0
...
28. Богдан Борковский (Украина, 1+0) +1:13.7
44. Дмитрий Подручный (Украина, 1+2) +1:28.7
45 Тарас Лесюк (Украина, 1+0) +1:30.6
49. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:34.4
67. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.7
