Известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Вместо Дмитрия в гонке примет участие Богдан Борковский
около 5 часов назад
Тренерский штаб сборной Украины произвел замену перед мужской индивидуальной гонкой на этапе Кубка мира — вместо Дмитрия Пидручного, у которого возникли проблемы со здоровьем, на старт выйдет Богдан Борковский.
Для 21-летнего биатлониста этот старт станет первым личным выступлением в рамках этапов Кубка мира.
Христина Дмитренко — лучшая среди украинок в индивидуальной гонке в Эстерсунде.