Денис Седашов

Тренерский штаб сборной Украины произвел замену перед мужской индивидуальной гонкой на этапе Кубка мира — вместо Дмитрия Пидручного, у которого возникли проблемы со здоровьем, на старт выйдет Богдан Борковский.

Для 21-летнего биатлониста этот старт станет первым личным выступлением в рамках этапов Кубка мира.

Христина Дмитренко — лучшая среди украинок в индивидуальной гонке в Эстерсунде.