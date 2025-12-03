Олег Гончар

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью Fight Hub TV заверил, что в Украине есть много талантливых молодых боксеров.

«У нас есть немало перспективных, молодых ребят, которым нужно только продолжать работать. Уже четвертый год нас пытаются сломать, но, несмотря на это, команда прогрессирует. Немного больше работы — и результат придёт. В Украине всегда хватало крепких спортсменов, способных нести вперёд чемпионские победы». Александр Усик

Усик подчеркнул, что война серьёзно осложняет развитие, но украинская школа бокса остаётся сильной и способной давать новых чемпионов.

Напомним, Усик рассказал, как его команда тренирует Джошуа.