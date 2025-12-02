Денис Седашов

Украинки не смогли заработать зачётные баллы в женской индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде. Христина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарья Чалык, Анастасия Меркушина и Валерия Дмитренко остались вне топ-40.

Лучший результат среди украинок показала Христина Дмитренко — с четырьмя штрафными минутами она финишировала на 46-м месте.

Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер, которая обошла финку Соню Лейнамо. Третьей стала француженка Камиль Бене.

