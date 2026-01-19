Олег Шумейко

Биатлонистка сборной Украины Христина Дмитренко оценила в интервью biathlon.com.ua выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге:

Когда стартуешь с 53-й позиции, есть только одна цель: отыграть места. На гонку, конечно же, настраивалась, стрельбу хотела отработать, как в индивидуальной гонке, без промахов и не спешить на рубеже, каждый выстрел контролировала. По дистанции были задачи держаться за девушками, сидеть на их спине до последнего и держать их темп.

Как сами оцениваете своё выступление, всё удалось из того, что планировали?

Довольна стрельбой и тем, что смогла подняться на 19 позиций, это, наверное, мой лучший прогресс в гонке преследования в отыгрывании позиций.

Этап в Рупольдинге не слишком порадовал украинских болельщиков, если подводить итоги, как оцениваете свою форму и выступления?

Я вообще себя хорошо чувствовала во время спринта и была удивлена таким проигрышем по дистанции, поэтому это меня огорчило, и эта гонка преследования, как глоток свежего воздуха.

За эти дни этапа в Рупольдинге много спортсменов почему-то падали на коврик для стрельбы, в чём там причина?

Возле ковриков лёд, поэтому и были такие падения.

Вы действительно подняли настроение украинским болельщикам, а вот насчёт наших фанов на стадионе, обычно в Рупольдинге их много, видели, слышали?

Да, сегодня были наши болельщики, видела и слышала их, спасибо всем, кто поддерживает нас, и находит время, чтобы приехать на этап. Много и тех, кто болеет за нас по телевизору и также поддерживает, но и без хейтеров никуда.

Напомним, что в преследовании в Рупольдинге Дмитренко финишировала 34-й.