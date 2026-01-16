Кристина Дмитренко заняла 53-е место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Победу одержала шведка Ханна Эберг
около 2 часов назад
Украинская биатлонистка Христина Дмитренко финишировала 53-й в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Дмитренко допустила одну ошибку на стрельбе и проиграла победительнице — 1 минуту 57 секунд.
Этот результат позволил ей стать единственной представительницей Украины, которая квалифицировалась в гонку преследования.
Победу в женском спринте одержала шведка Ханна Эберг. Второе и третье места заняли француженка Лу Жанмонно и итальянка Лиза Виттоцци соответственно.
Этап Кубка мира по биатлону (Обергоф). Спринт. Женщины
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 19:10.7
2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +7.5
3. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +11.7
…
53. Христина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:57.5
69. Елена Городна (Украина, 0+1) +2:27.3
77. Юлия Джима (Украина, 0+1) +2:42.1
86. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1) +3:20.4
17 января состоится мужская спринтерская гонка.
