Денис Седашов

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко подвела итоги гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, где финишировала на 35-й позиции.

По словам спортсменки, условия состязаний в этот день были значительно комфортнее, чем в предыдущих стартах этапа, что позволило лучше адаптироваться по дистанции. Слова приводит biathlon.com.ua.

Сегодня погода была очень классная. Ветер был, но постоянный, без порывов, поэтому под него было проще подстроиться. Христина Дмитренко

Гонку преследования биатлонистка охарактеризовала как быструю и динамичную, однако признала, что не смогла полностью реализовать себя на дистанции.

Гонка вышла очень динамичной, трасса была быстрой. Подъёмы я отрабатывала хорошо, но местами не хватало скольжения на лыжах, и на спусках теряла контакт с девушками. Хорошая стрельба, а вот ход под вопросом. Но с каждым стартом я чувствую себя лучше, поэтому собираю чемоданы на следующий этап и начинаю всё с нового листа, с новым азартом. Христина Дмитренко

Кристина Дмитренко — 35-я в персьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе.