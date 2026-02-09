Олег Гончар

Украинская биатлонистка Христина Дмитренко в комментарии Суспильне Спорт рассказала, что ее самочувствие значительно улучшилось после проблем со здоровьем, которые возникли еще до начала Олимпийских игр

По словам спортсменки, неприятные ощущения в горле появились во время последнего тренировочного сбора в Риднау.

Дмитренко отметила, что температуры не было, однако решила быстро вылечиться, что привело к перенапряжению горла и связок. Из-за этого несколько дней она чувствовала себя не лучшим образом и была вынуждена корректировать тренировочный процесс. Биатлонистка объяснила, что выход на холод в таком состоянии мог помешать выполнить полную программу подготовки.

На данный момент, по словам Дмитренко, ее состояние стабилизировалось, и она вернулась к полноценным тренировкам.

Старший тренер сборной Украины по биатлону Николай Зоц подтвердил, что спортсменка готовится к индивидуальной гонке, которая запланирована на 11 февраля.

Напомним, ранее Дмитрий Пидручный оценил свой этап в смешанной эстафете.