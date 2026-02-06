Старший тренер женской команды Украины по биатлону Николай Зоц в интервью Суспільне Спорт заявил, что лидер сборной Христина Дмитренко пропустила первую тренировку в Италии перед выступлениями на Олимпийских играх-2026:

Девушки чувствуют себя нормально. На тренировки не было Кристины Дмитренко – немного перестраховались, но думаю, что завтра она будет. Провели хорошее сборы в Риднау – в нормальном состоянии и психологическом, и физическом. Будем бороться, настроены по-боевому.

(Дмитренко пропустила тренировку, потому что) было что-то немного с горлом – поберегли, чтобы не поднималась на высоту. Завтра, надеемся, все будет хорошо.