Олег Гончар

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги своего выступления на первом этапе смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026, передает "Трибуна".

Капитан сборной Украины заявил, что с точки зрения скорости хода гонка вышла удачной, однако стрельба оставила негативные впечатления.

Пидручный признал, что использовал лишние дополнительные патроны, в частности три на стрельбе стоя, что повлияло на итоговую позицию. В то же время биатлонист отметил, что сумел отыграть несколько мест на последнем круге и в целом показал конкурентный ход.

Украинец пояснил, что на качество стрельбы могло повлиять агрессивное ведение гонки с самого начала. Он стартовал с 14-й позиции и старался максимально быстро прорваться вперед, работая на высоком темпе уже с первого круга. По словам Пидручного, такой риск мог сказаться на стабильности во время огневых рубежей.

Лыжи сегодня хорошо работали. Я говорил это и в предыдущих интервью сегодня, что лыжи работали превосходно – отчасти благодаря этому удалось также улучшать позиции на кругах. Дмитрий Пидручный

Напомним, сборная Украины заняла восьмую позицию в гонке.