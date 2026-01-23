Дмитренко стала лучшей среди украинок в короткой индивидуальной гонке КС в Чехии
Три представительницы Украины попали в зачетную зону
около 1 часа назад
В чешском Нове-Место состоялась женская короткая индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Лучшей из представительниц Украины стала Христина Дмитренко, которая финишировала в шаге от первой двадцатки. Также в зачетную зону удалось попасть Юлии Джиме (32) и Валерии Дмитренко (39).
Кубок мира по биатлону. Нове-Место, Чехия. Женщины. Короткая индивидуальная гонка
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+0) 35:50.3
2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) +1.4
3. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+1) +1:02.2
...
21. Христина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +2:43.7
32. Юлия Джима (Украина, 1+1+0+0) +3:31.9
39. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +4:09.2
50. Александра Меркушина (Украина, 1+0+2+0) +4:35.4
72. Елена Городная (Украина, 0+3+1+2) +6:15.9